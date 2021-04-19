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«Зенит» может приобрести Юмтити у «Барселоны»

00:50
Самюэль Юмтити. Фото AFP
Самюэль Юмтити. Фото AFP
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Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Зенит». «Барселона» открыта для продажи игрока, на которого также есть предложения от других клубов. Сам защитник не уверен в трансфере в петербургский клуб и отдает приоритет другим командам.

В текущем сезоне Юмтити провел 13 матчей во всех турнирах, заработав две желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

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