«Зенит» может приобрести Юмтити у «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Самюэль Юмтити может продолжить карьеру в России, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 27-летнего француза претендует «Зенит». «Барселона» открыта для продажи игрока, на которого также есть предложения от других клубов. Сам защитник не уверен в трансфере в петербургский клуб и отдает приоритет другим командам.

В текущем сезоне Юмтити провел 13 матчей во всех турнирах, заработав две желтые карточки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.