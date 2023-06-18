«Спартак» в межсезонье сыграет с «Акроном», «Торпедо» и «Нефтчи»

«Спартак» в межсезонье может провести три контрольных матча в Москве, сообщает «РБ Спорт».

Московский клуб сразится с тольяттинским «Акроном», московским «Торпедо» и бакинским «Нефтчи». Ориентировочные даты предсезонных матчей — 5, 8 и 18 июля.