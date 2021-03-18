В четверг, 18 марта, состоится матч 23-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Спартак» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Последние два матча между командами в премьер-лиге завершились вничью. «Спартак» не может победить «Урал» три игры кряду, с мая 2019 года.

Следить за матчем «Спартак» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — «Урал»