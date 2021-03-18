Марко Николич: «Матч с «Уфой» — самый важный в этой части сезона»
16:56
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».
«Мы выиграли четыре игры подряд, у команды хорошее настроение. Физически мы тоже готовы. Считаю, что эта игра — самая важная в этой части сезона. Всегда трудно играть с командами, которые борются за выживание. Уверен, что игра получится сложной. «Уфа» — хорошая команда. Уверен, что «Уфа» выложится на сто процентов, а мы должны будем ответить. У нас не может быть желание даже на процент ниже, чем у соперника, это самое важное», — сказал в эфире «Матч Премьер» Николич.
Матч «Уфа» — «Локомотив» состоится сегодня, 18 марта. Начало встречи — в 17.00 (мск).
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