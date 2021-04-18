Фанаты «Спартака» вывесили баннер про Сухину
Фанаты «Спартака» во время матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» вывесили баннер в адрес «Локомотива». На небольшом полотне нарисована эмблема железнодорожников и надпись: «Сухины дети».
Напомним, что начальником «Локомотива» является Станислав Сухина.
Во время матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» (2:0) Сухина заходил в судейскую комнату, что запрещено по регламенту.
КДК РФС оштрафовал руководителя на 150 тысяч рублей, а «Локомотив» должен будет провести на нейтральном поле домашний матч 29-го тура с «Динамо», который пройдет 8 мая.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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