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Фанаты «Спартака» вывесили баннер про Сухину

20:38
Фанаты «Спартака» вывесили баннер про Сухину. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Фанаты «Спартака» вывесили баннер про Сухину. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Фанаты «Спартака» во время матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» вывесили баннер в адрес «Локомотива». На небольшом полотне нарисована эмблема железнодорожников и надпись: «Сухины дети».

Напомним, что начальником «Локомотива» является Станислав Сухина.

Во время матч 25-го тура «Локомотив» — «Спартак» (2:0) Сухина заходил в судейскую комнату, что запрещено по регламенту.

КДК РФС оштрафовал руководителя на 150 тысяч рублей, а «Локомотив» должен будет провести на нейтральном поле домашний матч 29-го тура с «Динамо», который пройдет 8 мая.

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