Федун ответил на вопрос о будущем Газизова в «Спартаке»
Владелец «Спартака» Леонид Федун кратко ответил на вопрос о будущем генерального директора клуба Шамиля Газизова.
По информации «СЭ», ранее была достигнута устная договоренность о расторжении контракта.
— Газизов уходит из Спартака?
— Все узнаете, — ответил Федун.
Ранее стало известно, что Дмитрий Попов назначен спортивным директором московского клуба. Позже в СМИ появилась информация, что Газизов может покинуть команду из-за сокращения полномочий.
После матча 16-го чемпионата России против «Ротора» (2:0) Газизов не стал комментировать игру красно-белых. «Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.
Позже Газизов выразил недоумение в связи с информацией о том, что может уйти из клуба. По словам 52-летнего функционера, он продолжает работу в «Спартаке».
(Артем Калинин)
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