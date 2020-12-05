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Федун ответил на вопрос о будущем Газизова в «Спартаке»

16:10
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Владелец «Спартака» Леонид Федун кратко ответил на вопрос о будущем генерального директора клуба Шамиля Газизова.

По информации «СЭ», ранее была достигнута устная договоренность о расторжении контракта.

— Газизов уходит из Спартака?

— Все узнаете, — ответил Федун.

Ранее стало известно, что Дмитрий Попов назначен спортивным директором московского клуба. Позже в СМИ появилась информация, что Газизов может покинуть команду из-за сокращения полномочий.

После матча 16-го чемпионата России против «Ротора» (2:0) Газизов не стал комментировать игру красно-белых. «Спартак» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

Позже Газизов выразил недоумение в связи с информацией о том, что может уйти из клуба. По словам 52-летнего функционера, он продолжает работу в «Спартаке».

(Артем Калинин)

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