«Спартак» сыграет с «Ригой» 7 февраля

Определился еще один соперник «Спартака» по товарищеским матчам на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает сайт клуба.

7 февраля красно-белые сыграют в Дубае против «Риги». Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне рижане в третий раз подряд выиграли чемпионат Латвии.

Ранее стало известно, что 30 января «Спартак» сыграет с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором», а 6 февраля — с лучшей командой Белоруссии прошлого сезона солигорским «Шахтером».