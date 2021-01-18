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«Спартак» сыграет с «Ригой» 7 февраля

23:00
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Определился еще один соперник «Спартака» по товарищеским матчам на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает сайт клуба.

7 февраля красно-белые сыграют в Дубае против «Риги». Встреча начнется в 15.00 по московскому времени.

В прошлом сезоне рижане в третий раз подряд выиграли чемпионат Латвии.

Ранее стало известно, что 30 января «Спартак» сыграет с действующим чемпионом Узбекистана «Пахтакором», а 6 февраля — с лучшей командой Белоруссии прошлого сезона солигорским «Шахтером».

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2021-01-18-7_fevralya_spartak_sygrayet_s_rigoy/

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