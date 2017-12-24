"Спартак" сыграет с ЦСКА из Софии и "Спартой" на сборе в Испании

"Спартак" на своем сайте сообщил о том, с кем проведет товарищеские матчи на втором сборе, который пройдет в испанской Марбелье. Красно-белые сыграют с софийским ЦСКА, "Спартой" и "Хэбэй Чайна Форчун" из Китая.

Матч с ЦСКА пройдет 31 января, 3 февраля "Спартак" сыграет с китайским клубом. Последний товарищеский матч на этом сборе будет 7 февраля со "Спартой" .

Сбор "Спартака" в Марбелье пройдет с 25 января по 7 февраля. Перед этим красно-белые проведут с 9 по 22 января сбор в ОАЭ.