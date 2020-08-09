На 8-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев в полном соответствии с правилами игры вынес предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву.

Форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом он полностью снял игровую майку.

В правилах же четко написано, что «игрок должен быть предупрежден (даже если гол отменяется), если он снимает футболку». (Александр Бобров)