«Спартак» — «Сочи»: за что получил предупреждение Соболев?
20:55
На 8-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Сочи» арбитр Василий Казарцев в полном соответствии с правилами игры вынес предупреждение нападающему красно-белых Александру Соболеву.
Форвард забил гол и в память о скоропостижно ушедшей из жизни маме продемонстрировал ее снимок на второй футболке. При этом он полностью снял игровую майку.
В правилах же четко написано, что «игрок должен быть предупрежден (даже если гол отменяется), если он снимает футболку». (Александр Бобров)
9 августа. «Спартак» — «Сочи».
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