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«Спартак» — «Сочи»: Мелкадзе, Игнатов и Мирзов выйдут в стартовом составе, Джикия и Соболев остались в запасе

16:55
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Мелкадзе. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Стали известны составы «Спартака» и «Сочи» на матч предсезонного турнира Кубок Матч-Премьер.

В составе красно-белых с первых минут появятся Георгий Мелкадзе, Михаил Игнатов и Резиуан Мирзов. В запасе московской команды остались Георгий Джикия, Илья Кутепов, Роман Зобнин, Виктор Мозес и Александр Соболев.

Также в предсезонном турнире принимают участие «Рубин» и «Химки». В субботу, 10 июля, казанцы победили подмосковный клуб со счетом 1:0 и на время возглавили турнирную таблицу товарищеского турнира.

«Спартак»: Максименко, Рассказов, Жиго, Гапонов, Айртон, Умяров, Хендрикс, Бакаев, Игнатов, Мирзов, Мелкадзе.

Запасные: Ребров, Селихов, Ещенко, Джикия, Кутепов, Тимофеев, Ломовицкий, Зобнин, Мозес, Соболев, Глушенков, Педро Роша.

«Сочи»: Адамов, Барач, Родриго, Миладинович, Заика, Пруцев, Цаллагов, Маргасов, Юсупов, Дуганджич, Бурмистров.

Запасные: Заболотный, Шакуро, Бардыбахин, Прохин, Юрганов, Попов, Ангбан, Барсов, Колмаков, Павлов, Прозоров.

Матч «Спартак» — «Сочи» состоится сегодня, 11 июля. Начало — в 18.00 (мск).

Спартак — Сочи

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Иван Торопцев все материалы автора

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