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«Спартак» — «Сочи»: прямая трансляция матча предсезонного турнира

16:00
Игрок «Спартака» Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
Игрок «Спартака» Виктор Мозес. Фото ФК «Спартак»
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В воскресенье, 11 июля, «Спартак» и «Сочи» сыграют в матче предсезонного турнира Кубок Матч-Премьер. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Также на турнире принимают участие такие команды, как «Рубин» и «Химки». В субботу, 10 июля, казанцы победили подмосковный клуб со счетом 1:0 и на время возглавили турнирную таблицу товарищеского турнира.

За матчем «Спартак» — «Сочи» можно следить в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Спартак — Сочи

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Сергей Ревенко все материалы автора

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