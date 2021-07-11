В воскресенье, 11 июля, «Спартак» и «Сочи» сыграют в матче предсезонного турнира Кубок Матч-Премьер. Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Также на турнире принимают участие такие команды, как «Рубин» и «Химки». В субботу, 10 июля, казанцы победили подмосковный клуб со счетом 1:0 и на время возглавили турнирную таблицу товарищеского турнира.

За матчем «Спартак» — «Сочи» можно следить в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Матч Премьер».