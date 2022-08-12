Спиридонов: «Игра с «Сочи» покажет, насколько конкурентноспособен «Спартак»

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ, в котором красно-белые примут «Сочи».

«Насколько «Спартак» конкурентноспособен, учитывая хороший старт сезона? Еще после «Оренбурга» я говорил, что «Спартак» сыграл те игры, на которые не стоит равняться. Игра с «Сочи» все покажет», — сказал Спиридонов «СЭ».

Матч «Спартак» — «Сочи» пройдет 14 августа на «Открытие Банк Арене». Начало — в 20.00 мск.

«Спартак» набрал 10 очков в четырех турах РПЛ и занимает второе место в турнирной таблице, «Сочи» — третий (9 очков).