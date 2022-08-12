Булыкин объяснил, почему в матче «Зенита» против ЦСКА будет забито много голов

Бывший нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился мнением о предстоящем матче между «Зенитом» и ЦСКА в 5-м туре РПЛ.

«Будет хорошая зрелищная игры и даже голевая. Думаю, команды будут играть в атакующий футбол, чтобы понравиться болельщикам. Несмотря на потери «Зенита» в составе, они будут играть на победу. Нас ждет игра претендентов на высокие места по итогам сезона. Матч будет очень жарким», — цитирует Булыкина Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне после четырех туров РПЛ ЦСКА возглавляет турнирную таблицу (10 очков). «Зенит» находится на шестом месте — 8 очков.

Матч между командами в рамках 5-го тура чемпионата России пройдет 13 августа. Начало — в 17:00 по московскому времени.