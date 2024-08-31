«Спартак» — «Рубин: Зобнин получил вторую желтую карточку

«Спартак» остался в меньшинстве в матче против «Рубина» в 7-м туре РПЛ — 0:0.

На 62-й минуте вторую желтую карточку получил Роман Зобнин.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Рубин».