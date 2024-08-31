Семак: «Я был против перехода Соболева? В телеграме много чего пишут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход в клуб нападающего Александра Соболева.

«Я был против трансфера Соболева? Я думаю, что нет никакого смысла комментировать слухи, которые исходят из телеграм-каналов. Там столько всего пишут, что обращать внимания не стоит ни на что. Я вчера поздравил Александра с приходом в наш клуб. Он очень хотел перейти именно к нам, пошел на определенные уступки. Естественно, я думаю, что ему, прежде всего, хочется играть в футбол, хочется выигрывать, хочется стать чемпионом России.

Для нас это игрок максимально мотивированный, который поможет нам, безусловно. Его статистика выступления за «Спартак» говорит о том, что этот игрок может и забивать, и отдавать. А касаемо воспитанников барнаульского футбола — это очень хорошая школа. И Валера Минько, и тот же Саша Ерохин. Много игроков оттуда, которые отличаются хорошим спортивным характером», — цитирует Семака официальный сайт клуба.

Действующий чемпион России объявил о трансфере нападающего из «Спартака» в пятницу, 30 августа. Контракт 27-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан на 3 года с возможностью продления еще на один сезон. По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 10 миллионов евро.