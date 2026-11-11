«От Кавенаги гола ждали год. А меня «зарубили» почти сразу!» Почему узбек Ирисметов не заиграл в «Спартаке»

Как матч с «Баварией» «сломал» узбекский талант — Ирисметова.

Лига чемпионов. Группа K.

21 февраля 2001, 00:00. Лужники (Москва)

Романцев: «У Ирисметова два пути: забивать 45 в Узбекистане или 10-15 в «Спартаке»

Джафар Ирисметов — один из самых необычных легионеров в истории московского «Спартака».

В 2001 году в команду Олега Романцева приехал нападающий из Узбекистана, который незадолго до этого забил 45 мячей за один сезон! От новичка ждали многого, но закрепиться в чемпионате России ему так и не удалось. Зато он получил возможность сыграть в Лиге чемпионов против «Баварии» и лично проверить себя в противостоянии с Оливером Каном.

Путь в Москву открылся для 24-летнего футболиста после фантастического сезона-2000. Выступая за «Дустлик», Джафар отличился 45 раз в 37 встречах. Для узбекского первенства это был выдающийся результат. На бомбардира обратил внимание Вячеслав Грозный, работавший помощником Олега Романцева в «Спартаке».

Нужно заметить, что с российским футболом Ирисметов познакомился чуть раньше. В сезоне-1998 он провел за «Черноморец» семь игр, отметившись одним голом. Однако надолго в Новороссийске не задержался.

И вот новый вызов в карьере. Правда, красно-белые не спешили заключать с узбеком контракт, сначала пригласив его на просмотр на сбор в Израиль.

— Как вам удалось забить в чемпионате Узбекистана 45 мячей? — спросил нападающего корреспондент «СЭ» после одной из тренировок.

— Вообще-то более четырех десятков голов за сезон — это чересчур много. Моя высокая результативность объясняется тем, что уровень узбекского первенства значительно уступает российскому: у нас забивать гораздо проще. Примерно два десятка своих мячей я провел головой, а большинство остальных — «рабочей» правой ногой. У нас, кстати, в прошлом году не я один так часто отличался — второй и третий бомбардиры чемпионата провели не меньше тридцати голов.

— Где селекционеры «Спартака» присмотрели вас?

— Даже не догадываюсь. Поступившее примерно месяц назад приглашение приехать на просмотр в «Спартак» стало для меня большой неожиданностью. Очень приятной неожиданностью.

Джафар быстро произвел хорошее впечатление на тренерский штаб. В одной из двусторонок он оформил покер, после чего его включили в заявку на Кубок Содружества.

Уже в стартовой встрече турнира новичок дважды огорчил белорусскую «Славию» (3:1).

«Забивая первый мяч, Ирисметов продемонстрировал отменную скорость, забивая второй — разящий удар с острейшего угла, — писал корреспондент «СЭ». — Этому голу вся спартаковская скамейка во главе с Романцевым аплодировала стоя. Почти после каждого отскока мяча от вратаря «Славии» Ирисметов оказывался первым на добивании, что говорит о его нацеленности на ворота и превосходном голевом чутье».

На этом голевая серия не закончилась. Джафар поразил ворота таджикистанского «Варзоба» и туркменского «Копетдага», доведя свой турнирный показатель до четырех мячей. Вскоре москвичи предложили ему полноценный контракт.

— У Ирисметова два пути: или быть первым парнем на деревне — в Узбекистане, либо вторым-третьим-пятым-десятым в Лиге чемпионов, — рассуждал в те дни Олег Романцев. — Я ему задал вопрос: либо ты 45 в Узбекистане будешь забивать, либо 10-15 в «Спартаке». Он выбрал второе.

Джафар Ирисметов. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

Чуть не забил самому Кану ударом через себя

Сезон-2001 красно-белые начали выездным поединком Лиги чемпионов против «Баварии». В Мюнхене Романцев неожиданно доверил место в стартовом составе новобранцу.

— Когда главный тренер назвал мою фамилию во время оглашения состава, я сначала не поверил. Очень удивился. Думал, попасть бы в запас, я и на лавочке был рад посидеть. Но потом подумал: «Раз выбрали меня, пусть будет так, надо успокоиться и отыграть » , — вспоминал узбекский футболист.

Джафар едва не сотворил гол-шедевр, заставив понервничать самого Оливера Кана. На 36-й минуте защитники хозяев неудачно вынесли мяч из своей штрафной. Ирисметов мгновенно сориентировался и пробил через себя. Немецкий голкипер в отчаянном прыжке дотянулся до мяча, совершив сложный сейв!

Спустя пять минут Робсон перехватил передачу в центре поля, сыграл в пас с партнером и вышел под острым углом один на один с вратарем. Увы, бразилец распорядился моментом не лучшим образом, отправив мяч почти параллельно линии ворот.

Впоследствии Джафар утверждал, что его конкурент пожадничал, не захотев делиться славой с новым претендентом на место в составе.

— С кем поддерживаете связь из того «Спартака»? — спросил Ирисметова в 2017 году обозреватель «СЭ» Дмитрий Зеленов, ныне руководитель пресс-службы красно-белых.

— С Мжаванадзе переписываемся, с Монаховым. Раньше общались с Барановым, но, к сожалению, связь потерялась. Золотой парень, сердце команды, мог и пошутить хорошо! И, кстати, он-то пас мне всегда давал.

— А кто не давал?

— Робсон, конкурент мой. Как сейчас перед глазами матч в Мюнхене. Идет хорошая атака на ворота «Баварии», я ему даю на ход в штрафную, открываюсь, жду обратно. Верни — и забью! А он сам решает... Кто знает, быть может, я бы тогда забил, и все по-другому пошло.

В Германии спартаковцы потерпели минимальное поражение. Узбекский легионер отыграл все 90 минут и в целом оставил приятное впечатление. «СЭ» поставил ему 6,5 балла — лучшую оценку среди полевых игроков гостей:

«Лучший из полевых игроков «Спартака». Дебютант л иги был чрезвычайно активен на протяжении всей игры. В поисках путей к воротам без устали перемещался по всему фронту атаки, неплохо цеплялся за мяч, а при срыве атак прессинговал защитников «Баварии». В первом тайме безупречным по техническому исполнению ударом через себя едва не забил гол. Создал голевой момент для Робсона».

Джафар Ирисметов. Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Роковой промах в Москве

Через неделю команды встретились в российской столице. На острие атаки хозяев вновь действовала связка Робсон — Ирисметов. Уже на 17-й минуте мюнхенцы вышли вперед благодаря точному удару Мехмета Шолля.

Постепенно подопечные Романцева выр а вняли игру и вполне могли восстановить равновесие. На хороших позициях оказывались Баранов, Робсон, Калиниченко. Однако, пожалуй , самый верный шанс упустил Джафар.

На 66-й минуте Титов из глубины забросил мяч за спины центральным защитникам гостей. Узбекский форвард бил с лета с пяти метров, но толком не попал по мячу... Почти сразу Романцев отправил его на скамейку, выпустив Маркао.

— Титов тогда отдал мне хороший пас, я пытался ударить правой ногой, хотя нужно было просто замыкать левой. После этого меня сразу заменили. Конечно, это был психологический удар, — рассказывал футболист в интервью «Чемпионату» в 2016 году.

В заключительные 15 минут немецкая команда еще дважды заставила капитулировать Филимонова — 0:3.

На сей раз Ирисметов получил от «СЭ» лишь 5,0 балла.

Впрочем, Романцев публично критиковать новичка не стал, выразив надежду, что вскоре того прорвет.

— Задача Ирисметова — забивать. В «Спартаке» для этого, можно сказать, созданы все условия. И защитники получают задания по возможности активно участвовать в созидании, и средняя линия традиционно действует с акцентом на атаку. В связи с этим Ирисметова приходится переучивать. Не надо ему отходить назад, что-то разыгрывать. Необходимо завершить комбинацию — и все. Надеюсь, он будет главным претендентом на звание лучшего бомбардира «Спартака» — 2001.

Олег Романцев. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»

«Почему вы ему не даете пас?!»

Несмотря на неудачу в Москве, в следующем еврокубковом поединке Романцев вновь доверил Ирисметову место в основе. На сей раз красно-белым предстоял выезд к лондонскому «Арсеналу» Арсена Венгера.

Встреча проходила под диктовку англичан, которым, однако, удалось отличиться лишь однажды. На 82-й минуте победу хозяевам принес Тьерри Анри.

Узбекский нападающий провел на поле все 90 минут, но практически ничем не запомнился. Спустя годы он объяснял свою незаметность тем, что партнеры неохотно снабжали его передачами.

— Если два футболиста открыты, выбор чаще всего падал не на меня, а на второго. Вроде бегаешь, открываешься, а мяч не получаешь. Когда в Лондоне с «Арсеналом» играли, в перерыве даже Романцев кричал: «Почему вы ему не даете пас?» Тогда я не очень понимал, в чем дело, а со временем смекнул: конкуренция. Все-таки я был чужим — приехал из Узбекистана, никого не знал, в компании никакие не входил. Старался не обращать на это внимание, молча работать. Надо было, наверное, чуть наглее себя вести.

В марте стартовал чемпионат России. Джафар появлялся с первых минут в трех начальных турах, включая дерби с ЦСКА. Однако в противостоянии с армейцами остроты впереди не создал и был заменен уже в перерыве.

Пауза на игры национальных сборных пришлась весьма кстати. В двух встречах за Узбекистан Ирисметов наколотил аж семь мячей, причем шесть — головой!

— В России забивать тяжелее? — поинтересовался тогда у Джафара корреспондент «СЭ».

— Конечно. Но не только потому, что соперники здесь сильнее. Дело еще и во мне. Я неплохо дебютировал в «Спартаке», регулярно добивался успехов на Кубке Содружества, однако надломился в домашнем матче с «Баварией» — помните злополучный промах во втором тайме? Тот момент в моральном плане сильно подействовал, и я перестал забивать. Но удачная игра за сборную помогла стряхнуть психологический груз. Вновь почувствовал себя уверенно.

Однако перенести эту результативность на клубный уровень не получилось. Вернувшись в расположение москвичей, футболист принял участие еще в шести встречах, проведя на поле суммарно лишь 103 минуты. Результативными действиями он так и не отметился.

Летом 2001-го красно-белые отправили его в аренду в белорусскую «Славию», а следующей зимой — в «Анжи».

— На старте российского чемпионата-2001 с игрой у «Спартака» были проблемы. У нас мало что получалось, команда выглядела бледно, результата не было, — рассуждал в те дни узбекский нападающий. — А я толком шанса проявить себя не получил. Посмотрите статистику: Ирисметов в чемпионате России за «Спартак» провел три-четыре матча в стартовом составе, а потом начал выходить только на замену. Хотя, конечно, 45 голов, забитых дома, обязывали ко многому. Вот только в Узбекистане нет команд, которые бы играли в спартаковский футбол. Да их вообще очень мало.

— Ваши дела пошли наперекосяк после промаха в матче с «Баварией». Получив возможность сравнять счет, вы пробили мимо...

— «Бавария» была моим шансом. Забей я тот мяч, глядишь, был бы спартаковцем и сейчас.

— Говорят, вы очень эмоционально переживали тот промах.

— Наверное, зря. Нужно было побыстрее выкинуть тот матч из головы, жить будущим, а не прошлым. Что ж, хороший урок. Правда, от осознания того, что не я первый и наверняка не последний, кому так не повезло, не легче. Но , как бы то ни было, Лигу чемпионов я запомнил как необычайный праздник футбола. Я и после нее надеялся, что еще смогу заиграть в «Спартаке»...

«Мне просто не дали второго шанса»

Всего в составе московского клуба Ирисметов провел 12 официальных встреч, так и не открыв счет своим голам.

Объясняя причины неудачи узбекистанца, обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер обращал внимание прежде всего на психологический фактор.

«Каскад голов лучшего бомбардира Узбекистана на Кубке Содружества показал нам «орла» — безусловный дар снайпера, но до поры скрыл «решку» — психологическую уязвимость. Хороший игрок должен уметь держать удар, Ирисметову же, чтобы сломаться, потребовалось лишь не реализовать голевой момент в домашнем матче с «Баварией», — писал журналист.

Сам Джафар придерживается немного другого мнения. Спустя годы он по-прежнему уверен, что в Москве ему не хватило доверия со стороны тренерского штаба и партнеров. В пример бывший спартаковец приводит аргентинца Фернандо Кавенаги, которому, по его мнению, предоставили гораздо больше времени на адаптацию.