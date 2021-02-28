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Слуцкий считает, что «Рубин» заслуженно победил в матче со «Спартаком»

16:26

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался доволен результатом матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Понимали, что качество поля далеко от оптимального. Было ясно, что будет тяжелая игра, что очень важно контролировать зону подбора. Поэтому мы ее максимально насытили. Пока не готов обсуждать судейские решения и большое количество желтых карточек. Считаю, что провели очень качественный поединок и заслуженно победили», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».

После 20 туров РПЛ «Рубин», набрав 31 балл, занимает 6-е место в турнирной таблице. 8 марта подопечные Слуцкого сыграют с «Зенитом». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

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