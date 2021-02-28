Слуцкий считает, что «Рубин» заслуженно победил в матче со «Спартаком»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался доволен результатом матча 20-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).
«Понимали, что качество поля далеко от оптимального. Было ясно, что будет тяжелая игра, что очень важно контролировать зону подбора. Поэтому мы ее максимально насытили. Пока не готов обсуждать судейские решения и большое количество желтых карточек. Считаю, что провели очень качественный поединок и заслуженно победили», — сказал Слуцкий в эфире «Матч Премьер».
После 20 туров РПЛ «Рубин», набрав 31 балл, занимает 6-е место в турнирной таблице. 8 марта подопечные Слуцкого сыграют с «Зенитом». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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