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Судейство

Сегодня, 21:43

«Спартак» — «Рубин»: исправлена 24-я ошибка судей в РПЛ. Карасев правильно назначил пенальти

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции
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На 69-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» судья Сергей Карасев ошибочно не остановил игру и не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Илья Рожков правой рукой, отставленной в сторону, находившейся в неестественном положении и сделавшей тело больше, остановил мяч после удара спартаковца по воротам.

Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции

По непонятным причинам рефери не смог самостоятельно принять правильное решение. Напомним, что Карасев совершил серьезную ошибку и в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), но не был отстранен от работы и получил очередное назначение.

Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции

Карасев изменил свое решение и объявил об этом примерно через три минуты — после помощи видеоассистентов Евгения Турбина и Сергея Цыганка и просмотра видеозаписи на мониторе.

Эпизод матча «Спартак» — «Рубин».
Фото Скриншот трансляции

Это уже 26-е вмешательство ВАР в 52 матчах чемпионата России-2024/25. 24 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.

Россия. Премьер-лига. 7-й тур
31 авг, 19:45. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Рубин
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
Сергей Карасев (судья)
26
5
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
3
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
4
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
5
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
6
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
7
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
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31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 0 : 2
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 0 : 3
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 1 : 0
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
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Локомотив – Краснодар
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Динамо Мх

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Динамо

 4 1 1
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Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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