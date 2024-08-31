«Спартак» — «Рубин»: исправлена 24-я ошибка судей в РПЛ. Карасев правильно назначил пенальти

На 69-й минуте матча 7-го тура чемпионата России «Спартак» — «Рубин» судья Сергей Карасев ошибочно не остановил игру и не назначил пенальти в ворота гостей. В том эпизоде Илья Рожков правой рукой, отставленной в сторону, находившейся в неестественном положении и сделавшей тело больше, остановил мяч после удара спартаковца по воротам.

Эпизод матча «Спартак» — «Рубин». Фото Скриншот трансляции

По непонятным причинам рефери не смог самостоятельно принять правильное решение. Напомним, что Карасев совершил серьезную ошибку и в игре 6-го тура «Динамо» — «Краснодар» (0:1), но не был отстранен от работы и получил очередное назначение.

Эпизод матча «Спартак» — «Рубин». Фото Скриншот трансляции

Карасев изменил свое решение и объявил об этом примерно через три минуты — после помощи видеоассистентов Евгения Турбина и Сергея Цыганка и просмотра видеозаписи на мониторе.

Эпизод матча «Спартак» — «Рубин». Фото Скриншот трансляции

Это уже 26-е вмешательство ВАР в 52 матчах чемпионата России-2024/25. 24 раза первоначальное решение изменялось, ошибка судьи или ассистента исправлялась. Еще в двух случаях Ян Бобровский и Егор Егоров оставили в силе первый вердикт.