«Ахмат» сыграл вничью с «Акроном» в домашнем матче РПЛ

«Ахмат» поделил очки с «Акроном» в матче 7-го тура чемпионата России — 0:0.

Команда Магомеда Адиева набрала пять очков, расположившись на 15-м месте в таблице РПЛ. «Акрон» занимает 14-ю строчку, опережая грозненцев по дополнительным показателям.

В следующем матче «Ахмат» сыграет в гостях против «Динамо», а «Акрон» примет «Химки». Обе встречи состоятся 15 сентября.