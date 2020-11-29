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«Спартак» обыграл «Ротор» и догнал ЦСКА с «Зенитом»

20:56
29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Александр Кокорин, Наиль Умяров и Самюэль Жиго против Камиля Муллина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II 29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Роман Зобнин и Даниил Степанов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
29 ноября. Москва. «Спартак» — «Ротор» — 2:0. Александр Кокорин, Наиль Умяров и Самюэль Жиго против Камиля Муллина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» победил «Ротор» (2:0) в матче 16-го тура Тинькофф чемпионата России.

Первый мяч с пенальти забил Александр Кокорин. Второй в концовке провел Самюэль Жиго. Красно-белые набрали 32 очка и на данный момент занимают третье место. При этом у лидирующего «Зенита» и ЦСКА столько же очков. «Ротор» на последнем месте — восемь очков.

В следующем туре «Спартак» примет «Тамбов». «Ротору» предстоит гостевой матч с «Краснодаром».

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

16-й тур

«Спартак» (Москва) — «Ротор» (Волгоград) — 2:0 (1:0)

Голы: Кокорин, 15 — с пенальти (1:0). Жиго, 90+3 (2:0).

«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Зобнин, Крал, Умяров (Ещенко, 63), Кокорин (Бакаев, 69), Мозес, Э.Понсе, Ларссон (Кутепов, 89).

«Ротор»: Чондрич, Макаров, Кверквелия, Гогуа, Степанов, Фламарион (Саплинов, 85), Алейник, Песегов (Серченков, 85), Давиташвили (Кипиани, 80), А.Понсе, Муллин (Микелтадзе, 75).

Предупреждения: Давиташвили, 12. Ларссон, 60. Ещенко, 86. Э.Понсе, 90+2.

Судьи: Волошин (Смоленск). Милюченко (Санкт-Петербург), Данченко (Уфа).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мосякин (Москва).

29 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена».

Спартак — Ротор

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