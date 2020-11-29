Тедеско объяснил, чем Кутепов похож на Холанна и Левандовски

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ротором» (2:0) оценил игру защитника команды Ильи Кутепова на позиции нападающего.

— Как вам Кутепов на позиции форварда? Будете продолжать эксперимент?

— Почему бы нет? Мы не тренировали это в матчах 11 на 11, но когда играем на ограниченном пространстве, например, 4 на 4, то Кутепов хорошо выглядит в завершении. У Ильи есть качества для игры впереди. Высокий, сильный игрок — это всегда опасно. Холанн в Дортмунде такой, Левандовски в «Баварии», де Йонг в «Севилье». Кутепов — это одна из опций. (Константин Алексеев)

В составе «Спартака» забивали Александр Кокорин (с пенальти) и Самюэль Жиго.