Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Спартак» — «Ростов»: арбитр завершил первый тайм раньше времени, но быстро исправил ошибку

17:42
Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ». Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Теги:

Арбитр матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ростов» Артем Любимов добавил к основному времени первого тайма две минуты, но дал свисток на перерыв до того, как они истекли.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Либо он сам понял, что ошибся, либо ему быстро подсказал кто-то из членов судейской бригады, но рефери почти сразу отменил свое решение и возобновил игру.

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Последствия курения: 10 фактов о вреде курения
Помощник назвал причину смерти диктора Игоря Кириллова
2
3
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 13-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Динамо», «Рубин» — ЦСКА, «Спартак» — «Ростов» и другие игры, новости и обзоры