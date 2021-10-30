«Спартак» — «Ростов»: арбитр завершил первый тайм раньше времени, но быстро исправил ошибку
Арбитр матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ростов» Артем Любимов добавил к основному времени первого тайма две минуты, но дал свисток на перерыв до того, как они истекли.
Либо он сам понял, что ошибся, либо ему быстро подсказал кто-то из членов судейской бригады, но рефери почти сразу отменил свое решение и возобновил игру.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю