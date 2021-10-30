В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Локомотив». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках РПЛ. По итогам 12 матчей «Локо» занимает шестую строчку в турнирной таблице, с 21 баллом. У «Нижнего» — 14 очков в 11-е место.

В составе «Локо» матч пропустит форвард Федор Смолов, который сдал сомнительный тест на коронавирус.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Локомотив» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.