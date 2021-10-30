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Семшов: «Зенит» уже не упустит чемпионство"

17:55
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Бывший полузащитник Зенита и сборной России Игорь Семшов высказал мнение, что питерский клуб уже не упустит первое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

«Зенит» в двух последних матчах разгромил «Спартак» (7:1) и «Динамо» (4:1).

«По счету «Зенит» уверенно победил «Динамо», но могло все и перевернуться — в первом тайме хозяева имели хороший момент, когда Азмун не забил, но в принципе такая равная игра была, с небольшим преимуществом «Зенита», — цитирует ТАСС Семшова. — Во втором тайме «Динамо» чуть лучше действовало, немного агрессивнее, целостнее — гол с пенальти, а также несколько подходов, когда можно было забить. Если бы забили, то игра перевернулась бы, а так «Динамо» не забило и практически тут же получило мяч от «Зенита», который стал переломным. Не берем третий и четвертый голы — это последствия того счета, который стал на табло, — при счете 2:1 преимущество было у «Зенита», потому что «Динамо» не использовало несколько шансов».

«По результату это разгром, но игра была тяжелой и вязкой, матч двух соперников, которые не хотели уступать. Если брать по двум последним играм, то «Зенит» — та команда, которая уже не упустит чемпионство, по качеству и количеству игроков у «Зенита» самый сильный подбор в России. У «Зенита» были какие-то осечки, но если бы их не было, то тогда чемпионат приобрел бы номинального чемпиона, было бы не так интересно. Я думаю, что борьба больше будет за второе-пятое места», — добавил Семшов.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба отличился на 69-й минуте встречи, он забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, опередив Олега Веретенникова (143 гола).

«Для футболиста-нападающего, который ставит для себя максимальные цели, такой рекорд очень важен, — отметил Семшов. — Артем не забывает про командные успехи, но личные никогда не списывали со счетов, они войдут в историю. Учитывая, что сейчас ближайших конкурентов, которые могут побить рекорд, и близко нет, думаю, что этот рекорд будет еще долго держаться».

«Зенит» с 29 очками после 13 матчей занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 1
Ростов 1
Матч завершен

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12807637

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Роман Шишов все материалы автора

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