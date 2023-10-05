«Спартак» реализовал 25 тысяч билетов на матч против ЦСКА

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал «СЭ» о ходе продаж билетов на матч 11-го тура РПЛ с ЦСКА. Дерби пройдет 8 октября и начнется в 19.00.

«Продажи идут активно. Пока реализовано около 25 тысяч билетов», — сказал Зеленов «СЭ».

Вместимость «Открытие Банк Арены» — 45 360 зрителей.

«Спартак» и ЦСКА занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ, у обеих команд по 16 очков — красно-белые опережают красно-синих по дополнительным показателям.