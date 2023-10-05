Титов рассказал о возможном возвращении на тренерскую должность

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о возвращении к работе тренера.

«Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем. Найдется ли место для тренера Мостового? Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я. Готов ли пойти к нему в штаб? Когда что-то подобное случится, тогда обязательно отвечу», — приводит Sport24 слова Титова.

С 2017 по 2019 год Титов занимал должность ассистента главного тренера в «Енисее».