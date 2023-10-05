Титов рассказал о возможном возвращении на тренерскую должность
Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о возвращении к работе тренера.
«Как получится. Сегодняшний российский футбол непредсказуем. Найдется ли место для тренера Мостового? Этот вопрос лучше задавать Александру. Обучается он, а не я. Готов ли пойти к нему в штаб? Когда что-то подобное случится, тогда обязательно отвечу», — приводит Sport24 слова Титова.
С 2017 по 2019 год Титов занимал должность ассистента главного тренера в «Енисее».
Источник: Sport24
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|12:00
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|14:00
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Сочи – Зенит
|- : -
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|- : -
|7.10
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|
Краснодар – Ростов
|- : -
|8.10
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|
Пари НН – Кр. Советов
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|8.10
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|
Динамо – Факел
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Спартак – ЦСКА
|- : -
|8.10
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|
Ахмат – Рубин
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Зенит
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Антон Заболотный
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|П
|
|
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Крылья Советов
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|
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Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
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|И
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|Ж
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Оренбург
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