Родригао: «Зенит» усиленно работает над исправлением ошибок в обороне»

Защитник «Зенита» Родригао рассказал, что команда усиленно работаем над тем, чтобы исправить ошибки в обороне.

«Мы знаем, что пропускаем непростительно много. Мне кажется, что в каждом из пропущенных мячей есть определенная потеря концентрации — минимальная деталь, которая позволяет сопернику поразить ворота, а нам — не сохранить ворота в неприкосновенности. Мы это понимаем и усиленно работаем над тем, чтобы исправлять ошибки в обороне, чтобы не допускать в грядущих матчах такого обилия моментов у наших ворот», — приводит слова Родригао пресс-служба клуба.

Бразилец в текущем сезоне сыграл за «Зенит» в РПЛ 2 матча и не отметился результативными передачами.

7 октября сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Сочи» в 11-м туре чемпионата России. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.