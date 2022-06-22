«Спартак» проведет три товарищеских матча до Суперкубка
«Спартак» в ходе подготовки к новому сезону сыграет три товарищеских матча, информирует пресс-служба красно-белых.
25 июня московская команда встретится на базе в Тарасовке с «Аланией», матч пройдет в закрытом режиме. 29 июня «Спартак» сыграет с «Балтикой».
Еще одна встреча состоится 2 июля, соперник по ней будет назван позднее.
Ранее в среду, 22 июня, «Спартак» объявил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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|15.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|15.07
|00:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|15.07
|00:00
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Динамо – Ростов
|- : -
|15.07
|00:00
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|15.07
|00:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|15.07
|00:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|15.07
|00:00
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|15.07
|00:00
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Химки – Зенит
|- : -
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