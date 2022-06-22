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Сегодня, 15:32

«Спартак» проведет три товарищеских матча до Суперкубка

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«Спартак» в ходе подготовки к новому сезону сыграет три товарищеских матча, информирует пресс-служба красно-белых.

25 июня московская команда встретится на базе в Тарасовке с «Аланией», матч пройдет в закрытом режиме. 29 июня «Спартак» сыграет с «Балтикой».

Еще одна встреча состоится 2 июля, соперник по ней будет назван позднее.

Ранее в среду, 22 июня, «Спартак» объявил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-22-do_superkubka_spartak_provedet_tri_tovarishcheskikh_matcha/
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 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
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 - : -
15.07 00:00
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 - : -
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