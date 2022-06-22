«Спартак» проведет три товарищеских матча до Суперкубка

«Спартак» в ходе подготовки к новому сезону сыграет три товарищеских матча, информирует пресс-служба красно-белых.

25 июня московская команда встретится на базе в Тарасовке с «Аланией», матч пройдет в закрытом режиме. 29 июня «Спартак» сыграет с «Балтикой».

Еще одна встреча состоится 2 июля, соперник по ней будет назван позднее.

Ранее в среду, 22 июня, «Спартак» объявил, что не будет бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита», который состоится 9 июля в Санкт-Петербурге.