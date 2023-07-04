Дуймович: «В Германии просматривают Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него»
Бывший полузащитник «Динамо» Томислав Дуймович поделился мнением о том, кто из футболистов РПЛ готов играть в Европе.
«Прежде всего, это большинство легионеров «Зенита», особенно бразильцы — Малком, Клаудиньо и Вендел. С остальными пока сложно что-либо сказать. Знаю, что предложения из Европы были у моего друга, Даниеля Мишкича, но он любит Россию, поэтому решил остаться в «Урале». Грузинский футбол на подъеме — в Германии просматривают Сабу Сазонова из «Динамо», несколько команд спрашивали меня про него. Есть интерес и к латиноамериканцам из «Оренбурга», — цитирует Дуймовича Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Гамбурга» к 21-летнему защитнику «Динамо» Сабе Сазонову. В минувшем сезоне футболист провел за московский клуб 33 матча и отметился 1 голом.
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2
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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