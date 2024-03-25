Вице-президент РФС Денис Соловьев в разговоре с «СЭ» высказался о решении исполкома РФС остаться в УЕФА.

«Это не так линейно работает. Это целый комплекс юридических процедур и взаимоотношений, которые в моменте невозможно просто взять и решить. Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую — выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла. С одной стороны, «дорогу осилит идущий». С другой, надо понимать, по какой дороге ты идешь. И дорога это или тупик. Если это тупик, какой смысл туда заходить? Если дорога, то давайте пойдем. Принятие решения в декабре ничего бы не давало», — сказал Соловьев «СЭ».

20 декабря 2023 года состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.