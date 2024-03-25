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Вице-президент РФС — о возможном переходе в Азию: «Надо понимать: дорога это или тупик»

Вице-президент РФС высказался о решении РФС остаться в УЕФА
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Вице-президент РФС Денис Соловьев в разговоре с «СЭ» высказался о решении исполкома РФС остаться в УЕФА.

«Это не так линейно работает. Это целый комплекс юридических процедур и взаимоотношений, которые в моменте невозможно просто взять и решить. Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую — выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла. С одной стороны, «дорогу осилит идущий». С другой, надо понимать, по какой дороге ты идешь. И дорога это или тупик. Если это тупик, какой смысл туда заходить? Если дорога, то давайте пойдем. Принятие решения в декабре ничего бы не давало», — сказал Соловьев «СЭ».

20 декабря 2023 года состоялось заседание исполкома РФС, члены которого сочли, что переход в Азию без гарантий от ФИФА относительно участия в международных турнирах не имеет смысла.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы сборные от участия в международных соревнованиях 28 февраля 2022 года.

РФС
УЕФА
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Источник: «Спартак» ищет нового тренера и может заменить Абаскаля до конца сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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