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Сегодня, 18:58

«Спартак» прибыл в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Футболисты и тренерский штаб «Спартака» прилетели в Екатеринбург на матч 4-го тура чемпионата России с «Уралом».

Прямо в аэропорту их встречала группа поклонников красно-белых, которые получили возможность сфотографироваться со своими кумирами.

Игра пройдет 6 августа на Центральном стадионе в Екатеринбурге и начнется со свистком арбитра Павла Кукуяна в 15.00 по московскому времени.

ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Торпедо – Химки
 - : -
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

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Краснодар

 2 1 0
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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