«Спартак» прибыл в Екатеринбург на матч с «Уралом»

Футболисты и тренерский штаб «Спартака» прилетели в Екатеринбург на матч 4-го тура чемпионата России с «Уралом».

Прямо в аэропорту их встречала группа поклонников красно-белых, которые получили возможность сфотографироваться со своими кумирами.

Игра пройдет 6 августа на Центральном стадионе в Екатеринбурге и начнется со свистком арбитра Павла Кукуяна в 15.00 по московскому времени.