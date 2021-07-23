«Спартак» не заявил на сезон Рошу и Понсе
09:44
Бразильский нападающий Педро Роша, а также аргентинский форвард Эсекиэль Понсе отсутствуют в заявке «Спартака» на предстоящий сезон Тинькофф РПЛ, информирует сайт РПЛ. Все остальные легионеры команды находятся в составе красно-белых.
Напомним, что Понсе улетел на Олимпиаду и полноценно вернуться сможет только где-то через месяц. Роша, по всей видимости, не нужен новому главному тренеру «Спартака» Руи Витории.
24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.
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