«Спартак» не заявил на сезон Рошу и Понсе

Бразильский нападающий Педро Роша, а также аргентинский форвард Эсекиэль Понсе отсутствуют в заявке «Спартака» на предстоящий сезон Тинькофф РПЛ, информирует сайт РПЛ. Все остальные легионеры команды находятся в составе красно-белых.

Напомним, что Понсе улетел на Олимпиаду и полноценно вернуться сможет только где-то через месяц. Роша, по всей видимости, не нужен новому главному тренеру «Спартака» Руи Витории.

24 июля «Спартак» сыграет с «Рубином» в первом туре нового сезона Тинькофф чемпионата России.