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Сегодня, 11:12

«Спартак» представил нового технического партнера на следующий сезон

Сергей Разин
корреспондент
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«Спартак» подписал контракт с компанией Wildberries, сообщается на официальном сайте клуба.

Комания с сезона-2023/24 станет новым техническим партнером клуба и будет поставлять экипировку всем командам.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведет текущий сезон в форме образца сезона-2021/22.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.

Источник: https://spartak.com/news/2022-07-27-wildberries__partner_spartaka/
ФК Спартак (Москва)
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