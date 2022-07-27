«Спартак» представил нового технического партнера на следующий сезон

«Спартак» подписал контракт с компанией Wildberries, сообщается на официальном сайте клуба.

Комания с сезона-2023/24 станет новым техническим партнером клуба и будет поставлять экипировку всем командам.

Ранее стало известно, что «Спартак» проведет текущий сезон в форме образца сезона-2021/22.

По итогам прошедшего сезона «Спартак» занял 10-е место в чемпионате России и выиграл БЕТСИТИ Кубок России.