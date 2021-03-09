«Спартак» поздравил Романцева с выпиской из больницы

Пресс-служба московского «Спартака» в Twitter поздравила бывшего тренера клуба Олега Романцева с выпиской из больницы.

«Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждем на стадионе», — говорится в сообщении.

Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждём на стадионе ?? pic.twitter.com/6fqp9a78Is — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 9, 2021

Сегодня, 9 марта, специалист был выписан из больницы после инфаркта и операции на сердце. Сразу после приезда домой Романцев рассказал «СЭ» о своем состоянии.

«Очень порадовал матч «Спартака», возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы», — рассказал 9 марта тренер.

Отметим, что во время матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (6:1) фанаты красно-белых развернули баннер в поддержку Романцева с пожеланиями скорейшего выздоровления.