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«Спартак» поздравил Романцева с выпиской из больницы

17:33
Олег Романцев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Олег Романцев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба московского «Спартака» в Twitter поздравила бывшего тренера клуба Олега Романцева с выпиской из больницы.

«Рады новостям о выписке Олега Романцева из больницы! Желаем Олегу Ивановичу здоровья и скорейшего восстановления! Ждем на стадионе», — говорится в сообщении.

Сегодня, 9 марта, специалист был выписан из больницы после инфаркта и операции на сердце. Сразу после приезда домой Романцев рассказал «СЭ» о своем состоянии.

«Очень порадовал матч «Спартака», возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы», — рассказал 9 марта тренер.

Отметим, что во время матча 21-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (6:1) фанаты красно-белых развернули баннер в поддержку Романцева с пожеланиями скорейшего выздоровления.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 21-й тур. «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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