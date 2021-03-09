Романцев прокомментировал выписку из больницы после операции

Экс-главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сегодня, 9 марта, выписан из больницы после инфаркта и операции на сердце.

Сразу после выписки Романцев рассказал «СЭ» о своем состоянии. По словам бывшего тренера, врачи продолжат наблюдать за его здоровьем.

«Мое состояние сегодня признали удовлетворительным и отпустили домой, хотя будут продолжать наблюдать за здоровьем, — отметил Романцев. — Очень порадовал матч «Спартака», возможно, после него состояние и позволило выписать из больницы. Видел баннер на трибуне со своим изображением, огромная благодарность за него болельщикам. Уверен, что «Спартак» во главе с Доменико Тедеско продолжит успешное выступление в сезоне».

Напомним, что во время матча 21-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Краснодар» (6:1) болельщики красно-белых развернули баннер в поддержку Романцева с пожеланиями скорейшего выздоровления.

(Александр Львов)