Денис Макаров: «Жду, когда объявят состав в молодежную сборную. Хочется отстаивать честь страны»

Нападающий «Рубина» Денис Макаров признался, что ждет вызова в молодежную сборную России.

— У тебя уже пятый победный гол в составе казанцев.

— Просто так складывается. У нас в целом команда хорошо выглядит, у каждого возникают свои моменты, все стараются помочь, принести пользу. Неважно, я забил или кто-то другой. Главное -взяли три очка. Думаю, все вчера были довольны. Будем так же продолжать и двигаться дальше.

— Видел, как завирусился твой гол? Уже куча просмотров в крутом аккаунте 433 в Instagram.

— Да, мне скинули, посмотрел. Было очень приятно. Это на всю жизнь запоминается: такой большой матч, такие сильные эмоции, такая концовка, очень много травм.

— Ты месяц назад говорил, что намерен проявить себя весной, чтобы получить вызов в молодежную сборную и поехать на Евро. Уже звонили из ее штаба?

— Еще нет. Списков на сбор пока не было. Жду, когда объявят состав — посмотрим, попаду ли в него. Вызовут — хорошо. Нет — ничего страшного. Конечно, поехать на молодежный Евро — это огромный вызов, большой плюс для меня и для клуба. Хочется отстаивать честь страны и приносить пользу.

Но пока настроен на две ближайшие игры за «Рубин» в чемпионате, в которых должны побеждать. А уже дальше станут ждать приглашения в сборную.

Молодежный Евро-2021, который примут Венгрия и Словения, имеет уникальный формат и календарь. Групповой турнир и плей-офф пройдут отдельно. Групповой турнир состоится с 24 по 31 марта 2021 года. Все первые и вторые места выйдут в плей-офф, который будет разыгран с 31 мая по 6 июня 2021 года.

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