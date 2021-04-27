«Спартак» поздравил Непомнящего с досрочной победой на шахматном турнире претендентов
16:58
«Спартак» в Twitter 27 апреля поздравил российского шахматиста и болельщика «красно-белых» Яна Непомнящего с досрочной победой на турнире претендентов в Екатеринбурге. Россиянин получил право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.
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