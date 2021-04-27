«Спартак» поздравил Непомнящего с досрочной победой на шахматном турнире претендентов

«Спартак» в Twitter 27 апреля поздравил российского шахматиста и болельщика «красно-белых» Яна Непомнящего с досрочной победой на турнире претендентов в Екатеринбурге. Россиянин получил право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Поздравляем болельщика «Спартака» и шахматного гроссмейстера Яна Непомнящего с победой в турнире претендентов! ??



Эта победа означает, что он встретится с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону ? pic.twitter.com/rdz9WO3T2O — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 27, 2021

Матч за мировую шахматную корону пройдет в Дубае с 24 ноября по 16 декабря.