«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Акроном» — Дзюба сравнял счет на 90+4-й минуте

«Спартак» на выезде сыграл вничью с «Акроном» в матче 3-го тура РПЛ — 1:1.

На 90+2-й минуте полузащитник гостей Пабло Солари забил гол, однако на 90+4-й минуте встречи нападающий хозяев Артем Дзюба сравнял счет с пенальти.

«Спартак» завершил игру в меньшинстве: в добавленное к первому тайму время защитник красно-белых Даниил Хлусевич получил две желтые карточки за две минуты и был удален с поля.

На 63-й минуте полузащитник хозяев Стефан Лончар не реализовал пенальти, назначенный за фол вратаря «Спартака» Александра Максименко в своей штрафной. Черногорец пробил выше ворот.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 5 очками, «Спартак» идет на десятой строчке с 4 очками.

В следующем туре «Акрон» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Спартак» встретится в гостях с «Локомотивом».