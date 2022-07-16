«Оренбург» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд

«Оренбург» в первом матче после возвращения в РПЛ на своем поле примет «Крылья Советов». Стали известны составы команды на эту встречу.

«Оренбург»: Гошев, Малых, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Капленко, Оганесян, Ковалев, Башич, Воробьев.

Запасные: Кеняйкин, Сысуев, Ниуолаев, Павловец, Эктов, Айюпов, Титков, Мансилья, Сычевой, Юрин.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Иванисеня, Коваленко, Пиняев, Ежов, Цыпченко, Глушенков.

Запасные: Овсянников, Фролов, Евгеньев, Тепляков, Якуба, Витягов, Липовой, Соколов, Хубулов, Шитов.