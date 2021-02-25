«Антоха вернулся». «Спартак» в Twitter поприветствовал болельщиков видео с Промесом

Московский «Спартак» в Twitter показал, какое сегодня, 25 февраля, настроение у клуба. Пресс-служба красно-белых опубликовала видео с Квинси Промесом, который 24 февраля вернулся в команду.

На видео запечатлены моменты того, как голландец празднует свои голы в составе «Спартака».

«Доброе утро, красно-белые! Как настроение? У нас примерно вот такое: Антоха вернулся», — говорится в сообщении.

24 февраля «Аякс» объявил о переходе Промеса в «Спартак». Московский клуб заплатит за него 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов. С 2014 по 2018 год футболист уже выступал за «Спартак», в составе которого становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.