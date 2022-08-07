Силкин: «Хорошо, что игроки «Крыльев» не обладают большим мастерством. «Динамо» могло поплатиться»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России (2:0).

«Крылья Советов» — очень неудобный соперник для «Динамо». Очень важно, что на игру повлияли два новичка. После подачи Гагнидзе забил Фернандес. Защитник очень хорошо страховал в обороне, а грузин оставил хорошее впечатление впереди. Хорошо, что игроки «Крыльев» не обладают таким большим мастерством, как в ведущих клубах, «Динамо» могло поплатиться за игру по счету во втором тайме. Очень важная победа. Приятно, что два новых игрока усилили клуб», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке (4 очка).

В следующем туре «Динамо» 13 августа сыграет дома против «Краснодара». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».