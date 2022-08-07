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Силкин: «Хорошо, что игроки «Крыльев» не обладают большим мастерством. «Динамо» могло поплатиться»

Силкин прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов»
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу бело-голубых над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура чемпионата России (2:0).

«Крылья Советов» — очень неудобный соперник для «Динамо». Очень важно, что на игру повлияли два новичка. После подачи Гагнидзе забил Фернандес. Защитник очень хорошо страховал в обороне, а грузин оставил хорошее впечатление впереди. Хорошо, что игроки «Крыльев» не обладают таким большим мастерством, как в ведущих клубах, «Динамо» могло поплатиться за игру по счету во втором тайме. Очень важная победа. Приятно, что два новых игрока усилили клуб», — сказал Силкин «СЭ».

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 10-й строчке (4 очка).

В следующем туре «Динамо» 13 августа сыграет дома против «Краснодара». «Крылья Советов» в этот же день на выезде встретятся с «Локомотивом».

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
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