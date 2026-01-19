«Спартак» подписал 16-летнего вратаря «Алании» Цалиева

Голкипер «Алании» Булат Цалиев перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

16-летний Цалиев является воспитанником «Алании». В июне 2025 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом, после чего трижды попадал в заявку команды.

«Спартак» подписал уже второго голкипера-юниора за зиму. 12 января клуб сообщил о переходе 17-летнего Павла Егорова из «Алмаз-Антея».