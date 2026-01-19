Футбол
19 января, 21:52

«Спартак» подписал 16-летнего вратаря «Алании» Цалиева

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Алании» Булат Цалиев перешел в «Спартак», сообщает пресс-служба владикавказского клуба.

16-летний Цалиев является воспитанником «Алании». В июне 2025 года он подписал первый профессиональный контракт с клубом, после чего трижды попадал в заявку команды.

«Спартак» подписал уже второго голкипера-юниора за зиму. 12 января клуб сообщил о переходе 17-летнего Павла Егорова из «Алмаз-Антея».

ФК Алания (Владикавказ)
ФК Спартак (Москва)
  • Владислав

    Царство небесное карьере Цалиева.

    20.01.2026

  • alex111x

    У нас же свой вратарь растет. Уже три сезона лучший в своем возрасте...

    20.01.2026

  • Кондрат Ник

    Эти покупки не в основу, а в молодежку. Основная команда тут не причем. В Спартаке сейчас нет сильного вратаря в принципе. Максименко вратарь не уровня Спартака и мне кажется у него нет в принципе характера вратаря. Он какой-то расслабленный по-моему, без желания умирать и напрягаться. Не берет пенальти, не спасает в критических ситуациях. Вернее, когда спасает, когда нет. Это не класс, это просто обычный средний вратарь уровня низа таблицы РПЛ. Таких в Спартаке была уже куча.

    20.01.2026

  • Кондрат Ник

    Все они давно играют по много лет в командах ниже уровня Спартака. Играют с переменным успехом. Нигде себя не проявили. Уверен, как только Максименко покинет Спартак, он будет играть на своем уровне где-нибудь в слабой команде. Это переоцененный игрок уровня Соболева. Средний. Как только Соболев попал в конкурентную среду в Зенит, то там все сразу стало видно, что он средний нападающий. Не делает разницу. Нет у него характера Дзюбы. У Максименко по-моему, тоже нет характера вратаря. Не умирает на поле, не напрягается, медленный и трусливый. В стыки особо не идет, его просто не боятся.

    20.01.2026

  • chep

    Это обычный трансфер в детском футболе. Его взяли на усиление одной из команд в ЮФЛ, так делают и другие ведущие академии страны. К ФК Спартак, этот переход не имеет отношения.

    19.01.2026

  • chep

    парню 16 лет, его взяли играть в ЮФЛ. Причем тут вообще Максименко

    19.01.2026

  • Александр Солодовников

    Парню играть надо, а не за спиной и дырявыми руками Максименко сидеть....

    19.01.2026

  • Леший

    Взяли парней на вырост. Значит, Максименко в основе "Спартака" ещё года три-четыре будет играть и радовать болельщиков.))

    19.01.2026

  • ЗГ из БАНИ

    На куя?Причем как для команды,так и для игрока?

    19.01.2026

  • Ю.Ю.

    Вот и до конкурентов добрались)))

    19.01.2026

    • «Спартак» проведет пять товарищеских матчей на сборах команды в Дубае

    Корнеев: «Кассьерра уже не тот игрок, за которого «Зениту» надо цепляться»
