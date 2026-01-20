Корнеев: «Кассьерра уже не тот игрок, за которого «Зениту» надо цепляться»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что не удивлен уходу нападающего Матео Кассьерры из питерского клуба этой зимой.

Ранее инсайдер Пипе Сьерра сообщил, что «Зенит» и «Атлетико Минейро» достигли договоренности о трансфере 28-летнего игрока. По его информации, 20 января Кассьерра отправится в Бразилию.

— Было понимание, что зимой Кассьерра покинет команду?

— Да, в последнее время такой вариант читался почти каждое трансферное окно. Кассьерра уже не тот игрок, за которого нужно цепляться. Он давно не делает разницу.

— По-вашему, ему уже не хватало мотивации здесь играть? Свой максимум он показал?

— Ему не хватало игрового времени. А когда Кассьерра получал шансы, то выглядел не слишком убедительно. Так что предъявлять претензии он может только самому себе. Отсюда и недостаточная мотивация нападающего. Он не показал себя бойцом!

Кассьерра перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2022 года. За это время на его счету 127 матчей за петербургский клуб во всех турнирах, в которых он забил 49 голов и отдал 23 результативные передачи.