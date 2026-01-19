«Спартак» проведет пять товарищеских матчей на сборах команды в Дубае

«Спартак» проведет пять товарищеских матчей в рамках второго и третьего сборов команды, сообщает пресс-служба клуба.

3 февраля красно-белые сыграют с «Пюником», 7 февраля — с «Далянем», 10 февраля — с «Астаной», 21 февраля — с «Ростовом», а 23 февраля — с «Елимаем».

Все встречи начнутся в 16.00 по московскому времени и пройдут на поле комплекса Jebel Ali в Дубае (ОАЭ).