«Спартак» поддержал Тедеско после скандала в Сочи: «В футболе нет места ксенофобии»

«Спартак» через свой Twitter поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско.

Клуб опубликовал эмоциональные фотографии немецкого специалиста и написал сообщение против ксенофобии.

— Футбол — это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой, — отмечается в сообщении.

Напомним, в перерыве встречи «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер южан Дмитрий Бородин якобы оскорбил Доменико Тедеско на национальной почве. РФС будет расследовать произошедшее.