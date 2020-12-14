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«Спартак» поддержал Тедеско после скандала в Сочи: «В футболе нет места ксенофобии»

14:43
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»

«Спартак» через свой Twitter поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско.

Клуб опубликовал эмоциональные фотографии немецкого специалиста и написал сообщение против ксенофобии.

— Футбол — это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой, — отмечается в сообщении.

Напомним, в перерыве встречи «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер южан Дмитрий Бородин якобы оскорбил Доменико Тедеско на национальной почве. РФС будет расследовать произошедшее.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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