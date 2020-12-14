«Спартак» поддержал Тедеско после скандала в Сочи: «В футболе нет места ксенофобии»
14:43
«Спартак» через свой Twitter поддержал главного тренера команды Доменико Тедеско.
Клуб опубликовал эмоциональные фотографии немецкого специалиста и написал сообщение против ксенофобии.
— Футбол — это эмоции. В футболе нет места ксенофобии. Доменико, мы с тобой, — отмечается в сообщении.
Напомним, в перерыве встречи «Сочи» — «Спартак» (1:0) тренер южан Дмитрий Бородин якобы оскорбил Доменико Тедеско на национальной почве. РФС будет расследовать произошедшее.
Футбол — это эмоции.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 14, 2020
В футболе нет места ксенофобии.
Доменико, мы с тобой! pic.twitter.com/YctOypfGQ0
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