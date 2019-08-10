"Спартак" подаст протест на результат матча с "Ахматом". У грозненцев играл незаявленный игрок

"Спартак" намерен подать протест на результат матча 5-го тура молодежного первенства с "Ахматом" (1:1). В составе "Ахмата" на 56-й минуте на замену вышел полузащитник Турпал Абзаев, который не был внесен в заявку на игру, сообщает твиттер Akhmat Team.

По информации "СЭ", красно-белые внесли в протокол запись о подаче протеста. По регламенту "Ахмату" может грозить поражение.

Отметим, что на сайте РПЛ в протоколе фамилия Абзаева не значится. В обзоре матча на официальном сайте "Спартака" футболист значится – он вышел на поле на 56-й минуте и был заменен на 82-й.