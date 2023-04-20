Кечинов уверен, что «Спартак» поборется за золото в следующем сезоне

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов оценил текущее состояние красно-белых.

— Два месяца назад «Спартак» продлил контракт с Абаскалем. Не поторопился ли клуб?

— Нынешняя ситуация — это стечение обстоятельств. Если руководство видит, что команда с этим тренером прогрессирует, почему не переподписать его раньше? Ничего страшного нет. Да, этот сезон потерян, что в чемпионате, что в Кубке, но мне нравится, что Абаскаль доверяет российским футболистам. Мы видели, что даже одиннадцать россиян выходило на поле. Это меня очень радует. При этом тренере команда изменилась в лучшую сторону, пусть и нет сейчас результата, но уверен, что в следующем сезоне «Спартак» даст бой «Зениту» и поборется за золото, — цитирует Кечинова «Евро-Футбол.Ру».

После 23 туров «Спартак» с 45 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита», идущего на первой строчке, на 10 очков.