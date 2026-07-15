Карасев о новых правилах: «Нам нужно не наказывать, а упреждать. В начале сезона будет все, чтобы игроки привыкли»

Российский арбитр Сергей Карасев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о введении обновленных Правил игры в чемпионат России.

«Милорад Мажич говорит о том, что нам нужно не наказывать, а упреждать. Если видим, что игрок забыл изменения, например, при ауте — лучше подойти и сказать, что нужно начать выполнять действие, иначе начнем отсчет в пять секунд. Никто из арбитров не будет сразу говорить о пяти секундах и отдавать аут другой команде, с которого потом еще и забьют. В начале сезона будет все, чтобы игроки привыкли к новым правилам. Как и судьи, например, адаптировались к правилу восьми секунд для вратарей. Раньше не было необходимости считать секунды для ввода мяча в игру. Привыкать нужно всем», — сказал Карасев «СЭ».

С 1 июля в РПЛ вступили в силу обновленные правила игры, которые уже применяются на матчах чемпионата мира-2026.

При замене введено 10-секундное ограничение для ухода игрока с поля. Если лимит времени превышен, запасной игрок может выйти на поле во время первой остановки по истечении 1 минуты после возобновления игры.

Введено 5-секундное ограничение на вбрасывание мяча из-за боковой линии и выполнение удара от ворот. Если игрок превышает лимит времени при ауте, то право разыгрывать мяч отдается другой команде. В случае с нарушением лимита при ударе от ворот — назначается угловой.

Для разъяснения всех нововведений РФС организовал судейский брифинг, в котором приняли участие Милорад Мажич, Павел Каманцев и представители клубов РПЛ.