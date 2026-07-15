Мажич рассказал, какие тенденции судейства ЧМ-2026 могут быть перенесены в РПЛ: «Мы должны давать играть»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажичв разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как тенденции работы арбитров на чемпионате мира-2026 могут быть использованы в РПЛ.

«Никто никогда не будет доволен. Если планка борьбы будет высокой — будут жаловаться. Если низкая... Футбол — это контактный вид спорта. Мы должны давать футболистам играть. Нарушение должно быть именно нарушением. И сравнивать с чемпионатом мира не стоит», — сказал Мажич «СЭ».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 команд.