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Сегодня, 15:45

Мажич рассказал, какие тенденции судейства ЧМ-2026 могут быть перенесены в РПЛ: «Мы должны давать играть»

Артем Бухаев
Корреспондент

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажичв разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, как тенденции работы арбитров на чемпионате мира-2026 могут быть использованы в РПЛ.

«Никто никогда не будет доволен. Если планка борьбы будет высокой — будут жаловаться. Если низкая... Футбол — это контактный вид спорта. Мы должны давать футболистам играть. Нарушение должно быть именно нарушением. И сравнивать с чемпионатом мира не стоит», — сказал Мажич «СЭ».

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в турнире приняли участие 48 команд.

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