Петиция за исключение сборной Аргентины с ЧМ-2026 набрала более 10 миллионов подписей

Петиция с требованием исключить сборную Аргентины с чемпионата мира 2026 года набрала более 10 миллионов подписей. Она размещена на сайте argentinaout.com.

Авторы обращения обвиняют Международную федерацию футбола (ФИФА) и судей в предвзятом отношении к действующим чемпионам мира, утверждая, что аргентинской команде оказывается помощь по ходу турнира.

Ранее в социальных сетях многие болельщики высказывали мнение, что ФИФА благосклонно относится к сборной Аргентины. В качестве примеров они приводили непоказанную красную карточку Лионелю Месси в матче группового этапа с Алжиром (3:0), в котором он оформил хет-трик, а также сравнительно благоприятную сетку плей-офф. На пути к полуфиналу команда Лионеля Скалони в дополнительное время обыграла Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала, затем Египет (3:2), отыгравшись с 0:2 после 79-й минуты, а в четвертьфинале победила Швейцарию (3:1) также по итогам дополнительного времени.

В полуфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Англии. Матч пройдет 15 июля. Турнир, который принимают США, Канада и Мексика, завершится 19 июля.